Berlinale als Plattform für zwei neue Amazon-Serien

Bei der Berlinale möchte momentan jeder dabei sein, so auch Amazon. Der Streaminganbieter ist dort zu Gast und zeigt erstmalig eine Exklusiv- und eine Originalserie.



Auf der Berlinale debütieren das Prime Exclusive "The Looming Tower" und das Prime Original "The Terror". Bei "The Looming Tower" gibt es mit Jeff Daniels und Alec Baldwin in den Hauptrollen eine äußerst hochkarätige Besetzung. Die Serie beschäftigt sich mit der Konkurrenz von CIA und FBI und deren Zusammenhang mit dem 11. September und dem Irak-Krieg.