Berlusconi: Mediaset erwirbt Anteile an ProSiebenSat.1

Das von Silvio Berlusconi gegründete italienische Medienunternehmen Mediaset hat 9,6 Prozent der Anteile der ProSiebenSat.1 Media SE erworben.



Mediaset Italia, Mediaset España und ProSiebenSat.1 sind bereits seit fünf Jahren in der Europäischen Medienallianz (EMA) eng verbunden. Mit dem Erwerb der Anteile möchte Mediaset Wertschöpfung mit einer zunehmend internationalen Ausrichtung schaffen, informierte das Unternehmen am Mittwoch.