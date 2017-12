Bert Habets ab Januar alleiniger Chef der RTL Group

Mit dem Rückzug des langjährigen Geschäftsführers Guillaume De Posch verbunden ist auch das Ende der Doppelspitze bei der RTL Group. Übrig bleibt der Niederländer Bert Habets, der fortan das alleinige Sagen hat.



Der Belgier Guillaume De Posch war seit 1993 in verschiedenen Positionen für die RTL Group tätig, die damals noch Compagnie Luxemburgeoise Telediffusion, kurz CLT, hieß. Den Posten des Co-CEO hatte De Posch seit 2012 inne. Zeit seiner Ägide bestand die Geschäftsführung der RTL Group aus einer Doppelspitze.