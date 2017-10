Bertelsmann investiert in das Digital-Start-up Wibbitz

Der Fonds Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde von 20 Mio. US-Dollar in das Digital-Start-up Wibbitz. Die Medienunternehmen The Weather Channel Television Network und The Associated Press gehören zu den weiteren Investoren in der Runde (Series C).



Wibbitz hat eine Software entwickelt, mit der dank des Einsatzes künstlicher Intelligenz Texte in Videos umgewandelt werden. Dabei hat sich das Unternehmen auf die Produktion kurzer Nachrichtenclips spezialisiert. An den Standorten New York, Tel Aviv und Paris beschäftigt das Unternehmen insgesamt 60 Mitarbeiter. Wibbitz kann unter anderem die Medienunternehmen Bloomberg, Reuters, Forbes, Hearst, Time Inc. sowie CBS Interactive zu seinen Kunden zählen. Meldungen zu diesem Thema

Urs Cete, Managing Director von BDMI äußert, dass Videos für Nachrichtenseiten sowohl unter inhaltlichen als auch finanziellen Aspekten essentiell sind. Das Startup-Unternehmen unterstützt schon heute renommierte Nachrichtenproduzenten auf der ganzen Welt dabei, automatisiert Video-Inhalte zu erstellen.



Zohar Dayan, Mitgründer und CEO von Wibbitz führt aus, dass durch den Einsatz künstlicher Intelligenz die langwierigen Produktionsprozesse von Videos reduziert werden kann. Derzeitig können Kunden von Wibbitz individuelle Videos in weniger als sechs Minuten produzieren, die vier Mal häufiger angeklickt werden als reine Text-Inhalte.



Bertelsmann Digital Media Investments ist die strategische Investitionsplattform von Bertelsmann in den USA und Europa. Der Fonds ist aktuell an rund 50 jungen Digitalunternehmen beteiligt.