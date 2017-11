Bertelsmann mit Gewinnsprung auf fast 700 Millionen Euro

Zeitschriften, Bücher, Dienstleistungen und Bildung - das sind nur einige der Bertelsmann-Geschäftsfelder. Haupteinnahme aber bleibt das Fernsehgeschäft. Vorstandschef Thomas Rabe treibt die Digitalisierung sowie die Wachstumsbringer weiter voran.



Der Medien-, Buch- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat das dritte Quartal 2017 mit einem Gewinnsprung abgeschlossen. In den ersten neun Monaten des Jahres erhöhte sich der Gewinn der Gütersloher im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent auf 694 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vermeldete Bertelsmann am Donnerstag mit 1,64 Milliarden Euro einen Rekordwert. Der Umsatz stieg leicht auf 12,1 Milliarden Euro.



Größter Treiber bleibt das Sendergeschäft der im MDax notierten RTL Group in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich. Der Umsatz im dritten Quartal fiel hier mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro höher aus als erwartet. Das RTL-Management erhöhte daraufhin die Gewinnprognose für das laufende Jahr und geht jetzt nicht mehr von einem stagnierenden, sondern von einem um 1 bis 2,5 Prozent leicht steigenden operativen Gewinn aus. Dabei soll der Umsatz der RTL Group dank des weiter wachsenden Digital- und Fernsehgeschäfts in Deutschland um 2,5 bis 5 Prozent wachsen.