Besetzung für vierte Staffel "Ewige Helden" bekanntgegeben

Im Frühjahr 2019 wollen bei Vox erneut acht ehemalige Profisportler herausfinden, wer von ihnen der Beste ist. Dabei werden sie von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier begleitet.



In der vierten Staffel "Ewige Helden" wird eine Rieger von EX-Sportstars, bestehend aus Skispringer Sven Hannawald, Gewichtheber Matthias Steiner, Biathletin Andrea Burke ehemals Henkel, Fechterin Britta Heidemann, Boxerin Susi Kentikian, Handballerin Nadine Krause, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff und Bobsportler Kevin Kuske, um den Titel kämpfen.