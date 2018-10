Besondere Sendungen zum Reformationstag und zu Allerheiligen

Feiertage bieten Zeit zum Innehalten - Zum Reformationstag und zu Allerheiligen hat das ZDF deshalb auch in diesem Jahr wieder zwei Feiertagsakzente im Programm.



Am Reformationstag besucht Dietrich Grönemeyer in seiner Sendung "Leben ist mehr!" um 17.45 Uhr, besucht eine private Initiative, die Hütten für Obdachlose baut. Sven Lüdecke baut diese auf eigene Kosten und stellt sie zur Verfügung. 57 "Little Homes" stehen schon in deutschen Städten. Für den 64-jährigen Obdachlosen Henry war Lüdeckes Haus sein "Sechser im Lotto". Er habe mittlerweile sogar Arbeit gefunden.