Besser Schach im Streaming?

Der VoD-Anbieter Dazn liefert weiterhin ruckelnde Sport-Übertragungen, die allerdings nur über den Amazon Fire TV-Stick zu beobachten sind. DIGITAL-INSIDER-Kolumnist Dr. Hans-Ullrich Wenge weiß: "Streaming funktioniert, wenn es funktioniert".



Netflix wird oft als Paradebeispiel für einen ausgezeichneten Empfang herangezogen. "Das Wort 'bestmöglich' trifft es aber wohl eher", so der frühere CEO der Kabel Deutschland (KDG) Dr. Hans-Ullrich Wenge in seiner Kolumne der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER. Daran trage nicht zwingend Netflix Schuld, denn die Internetgeschwindigkeit, die beim Kunden zur Stunde der Wahrheit anliege, sei das entscheidende Kriterium der Qualitätsmöglichkeiten. Durch Breitbandmanagement versuche Netflix etwaige Engpässe auszugleichen.