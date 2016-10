Besserer Mobilempfang in Zügen der Deutschen Bahn

Die Bahn will den Mobilfunkempfang in ICE-Zügen verbessern. Dafür wurden Mobilfunk-Basisstationen entlang der Bahnstrecken aufgerüstet. Wagen werden mit neuen LTE-Repeatern ausgestattet.



In den ICE-Zügen der Bahn soll der Mobilfunk-Empfang verbessert werden. Dafür wurde ein Großteil der Fernverkehrswagen mit neuen Repeatern für den Mobilfunk ausgestattet. Wie die Bahn mitteilte, würden zusammen mit der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica insgesamt 3750 Wagen aufgerüstet. Viele Basisstationen entlang der ICE-Strecken wurden außerdem mit neuer Technologie ausgerüstet.