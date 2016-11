Bestätigt: Jörg Wontorra bekommt Sendung bei Sky Sport News HD

Nun ist es offiziell: Sportmoderator Jörg Wontorra geht zu Sky und wird bei Sky Sport News HD anheuern, der ab Dezember frei empfangbar sein wird.



Sportmoderator Jörg Wontorra kehrt aus der Rente zurück: Nach seinem Abschied beim sonntäglichen Fußball-Talk "Doppelpass" (Sport1) bekommt der 67-Jährige eine eigene Sendung beim 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD. Wontorra werde eines der Gesichter des ab 1. Dezember im Free-TV empfangbaren Senders, kündigte Sky Deutschland am späten Mittwochabend in Düsseldorf an. Die erste Sendung ist für den kommenden August geplant. Wontorra war früher unter anderem Moderator der ARD-"Sportschau" und der Sat.1-Fußballsendung "ran".