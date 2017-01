Bestätigt: Telekom sichert sich Rechte an 3. Liga

Die 3. Fußball-Liga hat ab 2018 ein neues Zuhause: Wie die Telekom bestätigte, werden die Spiele der dritthöchste Spielklasse bei Entertain TV zu sehen sein. Weitere Überraschung: Auch die Frauen-Bundesliga wandert zur Telekom.



Fußball-Fans werden sich an einen weiteren Anbieter gewöhnen müssen, zumindest diejenigen, die sich für Vereine der 3. Liga oder der Frauen-Bundesliga interessieren. Denn die Telekom bestätigte am Donnerstag, dass der Telekommunikationsanbieter sich mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) über die Live- und Highlight-Rechte an der 3. Liga geeinigt hat. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Dass auch die höchste Spielklasse der Fußballerinnen bei Entertain TV zu sehen sein wird, überrascht dagegen doch.