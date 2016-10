Bestätigt: "The Walking Dead" bekommt achte Staffel

Während in Deutschland gerade die siebte Staffel beim Bezahlsender Sky startet, kündigt AMC bereits die nächste Staffel von "The Walking Dead" an. Ende 2017 soll die Zombie-Saga mit der 100. Folge fortgeführt werden.



Auch wenn die Untoten immer weniger im Fokus stehen: "The Walking Dead" gehört weiterhin weltweit zu den beliebtesten und erfolgreichsten Serien. Die am 23. Oktober in den Staaten und nur einen Tag später auch in Deutschland bei Sky startende siebte Staffel wird dabei nicht das Ende sein. Denn wie der ausstrahlende US-Sender AMC in der Nacht zum Montag bekannt gab, wird die Serie für eine achte Staffel verlängert. Meldungen zu diesem Thema

Die Woche: Technische Störung bei Sky und neues Logo bei Sat.1

Eurosport 1 HD nicht mehr exklusiv bei Sky

"Shooter" und "Madoff": Exklusive Serienpremieren auf Sky 1

"Es ist ein Vergnügen, gemeinsam mit Robert Kirkman, Scott M. Gimple und einigen der am schwersten arbeitenden Menschen im Fernsehen 'The Walking Dead' den Fans zu liefern", so Charlie Collier, Präsident von AMC. Die Serie soll Ende 2017 in die achte Staffel starten, der Auftakt wird dabei ein Jubiläum sein, handelt es sich doch um die 100. Folge der Zombie-Saga.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: