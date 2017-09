Beste Quote für ZDF-Krimi und Überraschung am späten Abend

Die gestrigen Quoten zeigen wieder einmal, dass die Deutschen nichts so sehr lieben wie Krimis. Somit hatte das ZDF die Nase vorn. Eine Überraschung hielt der spätere Abend bereit.



Der TV-Krimi im ZDF konnte am Mittwochabend den größten Zuschauerzuspruch verbuchen. Ihn sahen im Schnitt 6,52 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 22,3 Prozent entspricht. Mit 15 Prozent Marktanteil war das ZDF auch Gesamttagessieger in der Gruppe der Zuschauer ab 3 Jahren.