Beste Quoten für "Marvel's Cloak And Dagger"

Superhelden-Serien sind derzeit genauso angesagt wie entsprechende Kinofilme. Eine der neuesten Serien ist "Marvel's Cloak And Dagger", zu der sich die Streaming-Plattform Amazon Prime Video nun mit neuen Fakten äußerte.



Die beiden Übermenschen "Cloak And Dagger" gehören wie auch "Jessica Jones" und "Luke Cage" zu den weniger bekannten Superhelden im Marvel-Comic-Universum, sind jedoch insofern interessant für alle Superhelden-Fans, da sie hauptsächlich im Doppelpack auftreten. Die beiden teilen nicht etwa ein Helden-Sidekick-Verhältnis miteinander, sondern stehen sich gleichberechtigt gegenüber. Während Cloak (zu deutsch: Mantel) die Mächte der Dunkelheit verkörpert und in eine andere Dimension springen kann, beherrscht Dagger (zu deutsch: Dolch) die Macht des Lichts, indem sie ebenjenes in Dolch-Form schleudern kann. Beide zehren an der Lebensenergie anderer und funktionieren aufgrund ihrer konträren Eigenschaften am besten zusammen, ähnlich wie Yin und Yang.