Bester Saisonstart aller Zeiten bei Sky

Das Ende der Sommerpause hat viele Fußballfans vor den Fernseher gelockt. Dabei konnte Sky den reichweitenstärksten Bundesliga-Saisonstart verzeichnen.



4,3 Millionen Zuschauer verfolgten am Samstag und Sonntag die Übertragungen der Bundesliga. Linear an den heimischen Bildschirmen waren es 4,12 Millionen. Dazu kommen noch einmal 180.000 Fans via Sky Go. Damit lagen die Reichweiten um 75 Prozent über dem Vorjahr.