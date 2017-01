Beteiligung wächst: Medien gemeinsam gegen Fake News

Dem Medien-Netzwerk First Draft Coalation, das gemeinsam gegen Falschmeldungen vorgehen und diese als solche enttarnen will, schließen sich immer mehr Medien, Technologieunternehmen und Organisationen an.



Um sogenannte Fake News ist dieser Tage eine heftige Diskussion entbrannt. So sollen Falschnachrichten, die vor allem im Internet über soziale Medien wie Facebook und Co. verbreitet werden, ihren Anteil am Wahlsieg des designierten US-Präsidenten Donald Trump haben. In Deutschland, wo 2017 die Bundestagswahl ansteht, fürchten Politiker nun Einmischungen in den Wahlkampf und diskutieren verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit den Fake News. So plant Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Einrichtung eines Bundesamts für Fake News. Doch während die Politik bisher nur diskutiert, handeln die Medien längst.