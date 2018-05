Betreiber von Internet-Knoten klagt vor Bundesgericht gegen BND

Den De-Cix-Betreibern geht es schon seit längerem gehörig gegen den Strich, wie sich der BND an dem Datendurchfluss des Internetknotens bedient. Nun zieht man vor Gericht.



Seit Jahren soll der Bundesnachrichtendienst zu Aufklärungszwecken in großem Stil Daten aus dem Internet-Knoten De-Cix in Frankfurt abgreifen. Über diese Praxis verhandelt am heutigen Mittwoch ab 10 Uhr das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Konkret soll nach der Klage von De-Cix die Art der strategischen Fernmeldeüberwachung gerichtlich überprüft werden.