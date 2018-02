Bettina Schausten bleibt Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

Seit 2010 bereits leitet Schausten ZDF_Hauptstadtstudio. Nun wurde ihr Vertrag um drei Jahre verlängert.



Die ZDF-Journalistin Bettina Schausten bleibt Leiterin des Hauptstadtstudios des Senders. Ihr Vertrag wurde um drei Jahre verlängert. Das meldet das Hamburger Medienmagazin "new business" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe.