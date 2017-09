Bettina Schön leitet neue ARD-Mittagsmagazin-Redaktion im RBB

Das "Mittagsmagazin" der ARD kommt mit dem Jahreswechsel aus Berlin, der RBB übernimmt dann die redaktionelle Verantwortung vom BR, der die Sendung mehr als 25 Jahre lang in München produziert hat.



Die neu entstehende Redaktion für das "ARD-Mittagsmagazin" beim Rundfunk Berlin-Brandenburg leitet die Fernsehjournalistin Bettina Schön. Die 41-Jährige wechselt vom Bayerischen Rundfunk (BR), wo sie zuletzt als stellvertretende Redaktionsleiterin des "Mima" arbeitete.