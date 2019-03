"Beverly Hills, 90210"-Schauspieler Jed Allan gestorben

Wenige Tage nach dem Tod von Luke Perry trauern die Stars der Serie "Beverly Hills, 90210" um ein weiteres Cast-Mitglied.



Schauspieler Jed Allan, der in der 90er-Kultserie den Vater von Schüler Steve Sanders spielte, ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren, wie sein Sohn Rick Brown am Wochenende auf Facebook mitteilte.