"Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry erleidet Schlaganfall

Gerade als das Comeback von "Beverly Hills 90210" bestätigt wurde, erleidet einer der größten Stars der 90er-Jahre-Kultserie einen schweren Schlaganfall. Auch um Perrys Kollegin Shannen Doherty steht es anscheinend nicht gut.



Beide Schauspieler waren nicht in die Comeback-Pläne um "Beverly Hills" involviert, aber wie sich nun herausstellt auch gesundheitlich nicht in der Lage dazu. Perry ist am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden.



Perry sei dort "unter Beobachtung", bestätigte sein Sprecher dem "Hollywood Reporter" am Donnerstag, ohne Details zu nennen. Die Feuerwehr in Los Angeles war dem "Hollywood Reporter" zufolge zu einer Adresse gerufen worden, an der der 53-Jährige wohnen soll, um "medizinische Hilfe" zu leisten. Verschiedene Medien berichten, dass es sich bei dem Vorfall um einen schweren Schlaganfall gehandelt haben soll.