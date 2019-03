"Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry gestorben

Er gehörte zu den großen Serienstars der 90er Jahre: Nun ist Luke Perry, der an der Seite von Jason Priestley und Tori Spelling mit der Serie "Beverly Hills, 90210" weltberühmt wurde, mit nur Anfang fünfzig gestorben.



Der Schauspieler Luke Perry von der früheren TV-Kultserie "Beverly Hills, 90210" und der Show "Riverdale" ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Er starb am Montag nach einem "massiven Schlaganfall", bestätigte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Umgeben war er zuletzt von seinen Kindern, seiner Verlobten, seiner Ex-Frau, seiner Mutter sowie weiteren engen Familienmitgliedern und Freunden.



"Die Familie dankt der Menge an Unterstützung und Gebeten, die Luke aus aller Welt erreicht haben, und bittet um Schutz ihrer Privatsphäre in dieser Zeit großer Trauer", hieß es. Perry war vergangenen Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden und stand dort "unter Beobachtung", wie es hieß. Einige Medien gaben sein Alter zuvor mit 53 Jahren an.