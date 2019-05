"Bewusst gesund": Wie Verpackung unser Essen beeinflusst

In Zeiten von Greta Thunberg und dem Klimaschutz, wird viel über Verpackungen geredet. Sie sind nicht nur Schädlich für die Umwelt, sondern auch für unsere Gesundheit.



Verpackungen sind aus hygienischen Gründen oft notwendig, und dass Verpackungsmaterialien viel Müll produzieren, ist kein Geheimnis. Dass Verpackungen Schadstoffe an unsere Lebensmittel abgeben können, ist dagegen nicht weit verbreitet.