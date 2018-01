Bezahlbares Heimkino in 4K

Viewsonic bringt einen neuen Beamer auf den Markt, der Heimkino in 4K auch für Normalverdiener erschwinglich macht.



Während 4K-TVs schon seit längerem auch im unteren Preissegment mitspielen, so sind günstige 4K-Beamer eher rar gesät. ViewSonic bringt deshalb Ende Januar den Projektor PX727-4K in den Handel. Mit seiner HDR- und Rec.2020-Unterstützung gibt er 4K Inhalte detail- und kontrastreich wieder. Dazu verfügt er über die neueste XPR-Technologie, die Bilder mit 8,3 Megapixeln Auflösung realisiert.