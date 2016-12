Bezahlen am Smart-TV: Paymentwall in Kooperation mit LG

Zahlungen am Smart-TV gestalten sich meist umständlich und uneinheitlich. LG will in Kooperation mit Paymentwall das Bezahlen mit dem Smart-TV nun revolutionieren.



Der Anbieter LG und der Zahlungsdienstleister Paymentwall wollen das Bezahlen von Apps auch im TV-Bereich einfacher machen. Durch eine weltweite Kooperation zwischen LG Electronics und Paymentwall können Entwickler zukünftig per Web OS 3.0 neue Anwendungen entwickeln, testen und freigeben.

Um den Partnern die Entwicklung von Apps für LG Smart-TVs zu erleichtern, haben die Kooperationspartner ein Entwickler-Portal freigeschaltet. Dem Fernsehzuschauer wird der Kauf von Apps via Smart-TV auf diese Weise so leicht gemacht wie noch nie. Über 140 verschiedene Zahlungsanbieter sind dem System angeschlossen. Das in Kooperation mit LG entwickelte Zahlungssystem erlaubt eine komfortable Durchführung von Transaktionen am Smart-TV.



Wie er es vom Smartphone gewohnt ist, kann der Anwender mit wenigen Schritten seine App auswählen und online bezahlen. Damit eröffnet LG ein neues Feld für Entwickler und Käufer von Apps. Zusammen mit dem Partner Paymentwall steht für die Kunden des Herstellers ein innovativer Shopping-Service bereit. Die Zusammenarbeit von LG und Paymentwall erfolgt in 200 Ländern. Damit können Kunden weltweit von dem neuen Online-Angebot profitieren.



So funktioniert der Kauf einer App am LG Smart-TV



Beim Einkauf einer App wird der Kunde durch ein übersichtliches Onlinemenü geführt. Auf der Bestellübersicht wird ihm der Preis ausgewiesen. Nach einer Bestätigung über den Button "Pay now" kann er die Zahlung vornehmen. An der Kasse tippt der Kunde einfach seine Zahlungsinformationen bequem per Fernbedienung ein. Wahlweise kann er auch per Laptop, Smartphone oder Tablet zahlen. Wer die Zahlung mit dem Smartphone durchführen möchte, scannt den QR-Code vom Bildschirm ab und erhält alle Daten auf dem Mobilgerät. Zu den angeschlossenen Zahlungsdienstleistern zählen die führenden Anbieter wie

Visa

Mastercard

Alipay

Sofortüberweisung

Paysafecard

und viele mehr. Durch die große Zahl von angeschlossenen Dienstleistern lassen sich auch regionale Besonderheiten in einzelnen Ländern berücksichtigen. Im Anschluss an die Zahlung steht dem Kunden die App unmittelbar zur Verfügung und kann genutzt werden. Damit eignet sich die Integration in den Smart-TV ideal für Spontankäufe, die vor allem in Zusammenhang mit Angeboten wie Streaming und Games gern wahrgenommen werden.Zahlungssicherheit und komfortable Schnittstellen spielen auch in der 5 Milliarden schweren Online-Casino-Branche eine wichtige Rolle. Nur sichere Zahlungsverfahren durch renommierte Anbieter wie Paypal können den Anbietern das weitere Wachstum gewährleisten. Um den Käuferschutz von Paypal zu genießen, darf der Kunde die Einzahlungen auf sein Paypal-Konto seit dem 19. November 2016 nicht mehr über eine vom Online-Casino angebotene Schnittstelle vornehmen. Wer diesen Punkt beachtet und sich bei der Auswahl auf ein Casino Paypal beschränkt, darf sich eines ungetrübten Spielvergnügens erfreuen.Hinzu kommt: Der Smart-TV wird überwiegend in der Freizeit genutzt. Das App-Shopping wird vom Kunden als Erweiterung des Freizeitvergnügens betrachtet. Die gute Akzeptanz wird durch die große Auswahl, das bequeme Bezahlen und die sichere Anbindung vermutlich zu einem raschen Anstieg der via Smart-TV initiierten App-Umsätze führen.Online-Casinos werden oft per Smartphone oder Tablet aufgesucht. Dagegen wird ein Smart-TV stationär genutzt. Viele der kostenpflichtigen Apps werden sich an der freizeitorientierten Nutzung des Fernsehers ausrichten und neue Erlebniswelten schaffen, die auf mobilen Endgeräten so nicht darstellbar sind. Eine attraktive Zielgruppe für LG und Paymentwall sind Nutzer von Konsolen, die sich von ambitioniert programmierten Gaming-Apps ansprechen lassen. Hieraus können auch neue Anreize für Hardware-Anbieter entstehen, das Controller und Gamepads auf die Verwendung von Spiele-Apps am Smart-TV abzustimmen sind.Zur aktuellen LG-Fernseher-Generation zählen Curved-TVs mit Ultra-HD-Auflösung. Für App-Entwickler stellt die hohe Auflösung einen hohen Reiz, aber auch eine neue Herausforderung dar. Erleichtert wird die App-Programmierung für Smart-TVs durch die Entwicklungsumgebung Web OS 3.0 und das von den Kooperationspartnern für Entwickler freigeschaltete Online-Angebot.Die Anzahl internetfähiger Fernsehgeräte hat sich in den letzten zehn Jahren verzehnfacht . Im Jahr 2015 standen 23 Millionen Smart TVs in deutschen Haushalten. Bei der Kommerzialisierung digitaler Angebote auf dem Smart-TV tun sich die Anbieter hingegen noch schwer. Dabei eignet sich der Smart-TV angesichts des Trends zu immer größeren Bildschirmen hervorragend für den Vertrieb von Apps, die dem Zuschauer ein intensives visuelles und akustisches Erlebnis versprechen. Alle Anwendungen - nicht nur auf Games und Streaming-Angebote - werden auf einem großen Bildschirm eindringlicher und wirkungsvoller präsentiert als auf einem mobilen Endgerät.Das neue Interface für Bezahl-Apps auf LG-TVs Die Grenzen zwischen Fernseher und Computer werden in Zukunft immer mehr verschwinden. Der Smart-TV ist in vielen Haushalten schon heute ein selbstverständlicher Bestandteil des häuslichen Netzwerks. Im Smart Home kann auf die Daten im internen und globalen Netzwerk von beliebigen Endgeräten aus zugegriffen werden. Die smarten Fernseher von LG erleichtern die Integration in das Homenet durch HbbTV, DLAN und LAN/WlAN.Mit diesen Standards lassen sich Online-Angebote der Sender ebenso nutzen wie Medien auf beliebigen Laufwerken im Heimnetzwerk. Der Zugriff auf das Internet erfolgt vom LG-Smart-TV aus per LAN oder WLAN. Mit der Einbindung des von Paymentwall entwickelten Zahlungsmoduls wird das Angebot sinnvoll abgerundet. Dem Nutzer wird das Shopping am Smart-TV leicht gemacht wie nie. Die Kooperationspartner LG und Paymentwall rechnen in Folge mit einem starken Wachstum an unterhaltsamen und nützlichen Apps für Smart-TVs.