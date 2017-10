Bezahlen im Internet - Angebote im Überblick

Immer mehr Menschen sparen sich stundenlange Shoppingmarathons im Kaufhaus, sondern kaufen einfach online ein. Bezahlt wird hier natürlich nicht mit Bargeld, sondern digital. Doch neben dem Platzhirschen haben sich weitere Anbieter etabliert.



Heutzutage muss niemand mehr stundenlang in der Stadt nach einem Parkplatz suchen, um sich dann durch überfüllte Kaufhäuser und Fußgängerzonen zu schlagen. Durch das World-Wide-Web sind diese Zeiten längst vorbei. Man kauft heute von Zuhause ein. Bequem vom Sessel aus ist es möglich, rund um die Uhr einzukaufen. Das kann Kleidung oder Kosmetik sein, es können aber auch Elektrogeräte, Computer oder sogar Lebensmittel eingekauft werden.



Das Waren- und Dienstleistungs-Angebot im Internet ist schier unbegrenzt. Der Boom mit dem Online-Handel nimmt immer weiter zu, besonders in der Weihnachtszeit. Die Umsätze der Händler bewegen sich in Milliardenhöhe und ein Ende ist kaum in Sicht. Es ist eine Entwicklung, die ohne zuverlässige und einfach zu bedienende Online Zahlungssysteme kaum möglich gewesen wäre. Allerdings kann man dabei auch ganz schnell die Übersicht bei den Zahlungsmethoden verlieren.