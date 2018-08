Bezahlt Amazon Mitarbeiter für Lob bei Twitter?

Der Internet-Riese Amazon ist nicht gerade für gute Arbeitsbedingungen bekannt. Dagegen will man bei dem digitalen Versandhandel offensichtlich vorgehen. Für positive Tweets über ihren Arbeitgeber entlohnt Amazon seine Mitarbeiter.



"Wir dürfen sehr wohl auf die Toilette gehen, wann immer wir wollen", schreibt ein Amazon-Mitarbeiter bei Twitter. Wie die "Süddeutsche" berichtet, handelt es sich bei dem Lob über den eigenen Arbeitgeber jedoch nicht nur um echte Begeisterung oder Loyalität. Demnach werden die Angestellten dafür entlohnt, positive Worte im sozialen Netz zu verbreiten.