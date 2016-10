Bezahltes Musik-Streaming im Kampf gegen illegale Downloads

Eine Marktforschungsstudie des IFPI ergab wenig Überraschendes und zugleich Erstaunliches: Musik-Streaming gewinnt an Beliebtheit - vor allem bei den Konsumenten unter 25 Jahren. Und es sagt illegalen Downloads den Kampf an.



In einer Studie nahm das Marktforschungsinstitut IFPI das Streaming von Musik unter die Lupe. Untersucht wurde das Streamingverhalten von Nutzern in 13 Ländern weltweit und in den Altersgruppen von 16 bis 64. Zwar dürfte wenig überraschend sein, dass das Streaming von Musik immer beliebter wird. Doch schon, wenn es um die nächste Entdeckung geht, werden die Ergebnisse der Studie erstaunlicher. Ist die weitläufige Meinung - wenngleich auch ein böses Vorurteil -, dass sich Teenager ihre Musik ohnehin illegal aus dem Internet herunterladen, stellt die Studie fest, dass vor allem die unter 25-Jährigen bei kostenpflichtiger Musik aus dem Internet zuschlagen. 71 Prozent der Nutzer zwischen 16 und 64 Jahren hat Zugang zu bezahlter Musik im Internet, ein Drittel der 16- bis 24-Jährigen zahlt für einen Musikstreamingdienst.