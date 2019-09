Bibel TV begeht 17. Jubiläum

Bibel TV ging im Oktober 2002 auf Sendung. Seit vier Jahren feiert der in Hamburg beheimatete Sender seine jährlichen Dankgottesdienste an unterschiedlichen Orten, wie zum Beispiel in Berlin oder Stuttgart.



In diesem Jahr findet der ökumenische Dankgottesdienst am 28. September um 14 Uhr im Essener Dom statt. Dazu lädt der Sender alle Interessierten ein. Der Gottesdienst wird live auf Bibel TV und als Livestream übertragen. Meldungen zu diesem Thema

Yesflix: Bibel TV startet eigene Videoplattform

Bibel TV zieht positive Bilanz und erweitert Sendegebiet

Bibel TV wird zur christlichen Partnervermittlung

Die Predigten werden Marion Greve, Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Essen, und der katholische Ruhrbischof Dr. Franz-Josef Overbeck halten. Neben Margarete und Lothar Kosse wird der Mädchenchor des Essener Doms die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Lothar Kosses Songs mit Rock-, Pop- und Blues-Elementen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil zeitgenössischer Gottesdienstgestaltung.



Im Anschluss an die Veranstaltung haben die Besucher die Möglichkeit, Mitarbeiter von Bibel TV persönlich kennen zu lernen und sich bei Kaffee und Kuchen über den Sender zu informieren.