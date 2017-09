Bibel TV wird 15

Der christliche Familiensender feiert sein 15. Jubiläum, wie könnte es anders sein, mit einem ökumenischen Dankgottesdienst. Seit 2002 hat sich Bibel TV mittlerweile zum Vollprogramm entwickelt.



Erstmals ging Bibel TV am 1. Oktober 2002 an den Start. Der 15. Geburtstag steht somit direkt vor der Tür. Der Verleger Norman Rentrop gründete einst den christlichen Familiensender. In einer Dachgeschosswohnung in der Hamburger Rothenbaumchaussee beginnt Geschäftsführer Henning Röhl, ehemals Fernsehdirektor des MDR, schon im Jahr 2001 mit einem kleinen Team die Vorbereitung für den Sender.