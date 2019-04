Bibel TV wird zur christlichen Partnervermittlung

Ab Mai will Bibel TV christlichen Menschen helfen, den richtigen Partner zu finden. Dann kommt mit "Il Diamante - Partner gesucht" die erste christliche Single-Sendung auf den Bildschirm.



Das neue Format möchte Menschen helfen, den richtigen Partner zu finden, der positiv im Leben steht und auch die gleichen Werte und Einstellungen teilt. Christlichen Werte und eine positive Beziehung zu Gott gehören bei selbstredend Bibel TV dazu.