Bibel TV zieht positive Bilanz und erweitert Sendegebiet

Die christliche Sendeanstalt hat eine positive Geschäftsbilanz für 2018 gezogen und hat in Österreich eine weitere Region ins Sendegebiet aufgenommen.



Bibel-TV-Geschäftsführer Matthias Brender setzt seit Jahren auf eine konsequente Digitalisierungsstrategie sowie auf Qualitätsbewusstsein im Programmbereich - mit wachsendem Erfolg. Der Sender auch im letzten Jahr mit vielen deutschen TV-Erstausstrahlungen und anderen Highlights im Durchschnitt über 236.000 bis hin zu 660.000 Zuschauer erreicht.



Die Erlöse aus Werbung und Spenden stiegen in diesem Zeitraum auf insgesamt 12,4 Mio. Euro. Davon entfielen 8,8 Mio. Euro auf Einnahmen durch Spenden von Zuschauern. Hinter dem Betrag stehen rund 64.000 Spender.