"Bibi & Tina" gehen zu Prime

Prime Video gibt die Serienadaption des erfolgreichen Bibi & Tina Franchises bekannt. Das sechste deutsche Prime Original geht 2019 in Produktion. Die Serie wird die junge Hexe Bibi und ihre beste Freundin Tina auf ihren Abenteuern auf dem Reiterhof begleiten.



Wie bei den vier "Bibi & Tina" Spielfilmen, wird Detlev Buck als kreativer Kopf und Regisseur auch die Serienproduktion maßgeblich mitgestalten. Ebenfalls mit von der Partie sind Drehbuchautorin Bettina Börgerding und Peter Plate mit Ulf Leo Sommer, die die neuen Songs für die Serie komponieren und schreiben.