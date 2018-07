Bieterkampf um Sky: Comcast überbietet Fox schon wieder

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Das jüngste Angebot von Fox für den Bezahlsender Sky hat Comcast schon wieder übertroffen.



Nächste Runde im Bieterkampf zwischen dem britischen Medienimperium Fox und dem amerikanischen Kabelnetzbetreiber Comcast. Letzere würden nach aktuellem Stand für den Bezahlsender Sky nämlich 14,75 Pfund in Bar auf den Tisch legen. Das überbietet den Vorschlag von Fox am vergangenen Mittwoch, der bei 14 Pfund lag ( DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dadurch stieg die Bewertung von Sky auf etwa 29,4 Milliarden Euro.