Bietet Amazon für die Premier League?

Sky und BT Sport bekommen wohl schlagkräftige Konkurrenz. Die Anzeichen verdichten sich, dass Amazon in der Ausschreibung für die TV-Rechte an der Premier League mitbietet.



Die Ausschreibung der TV-Rechte an der englischen Premier League läuft bereits seit Kurzem. Dabei geht es um die Übertragungen der weltweit erfolgreichsten und finanzkräftigsten Fußballliga ab der Saison 2019/20. Die aktuellen Rechteinhaber Sky und BT Sport würden natürlich allzu gerne ihre Position behaupten.