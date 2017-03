Bietet Netflix bald interaktives Storytelling an?

Happy End oder dramatisches Finale? Netflix arbeitet an einer Technologie die dem Zuschauer die Entscheidung über Handlungsverläufe zukommen lassen soll.



Manchmal ist man über den Ausgang einer bestimmten Filmszene so überhaupt nicht erfreut. Netflix versucht nun eine Technologie zu entwickeln, mit der der Zuschauer Einfluss auf das Geschehen in den Filmen und Serien nehmen kann, berichtet die "Daily Mail" am Samstag. Noch spreche man beim Streaming-Dienst selbst aber von Experimenten.