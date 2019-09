"Big Bang Theory"-Finale beginnt - "Simpsons" ziehen um

Am Montag starten auf ProSieben die letzten Folgen von "The Big Bang Theory", sowie neue Episoden "Die Simpsons" und "Young Sheldon".



Ab morgen 16. September gibt es auf ProSieben um 20.15 Uhr die zweite Hälfte der letzten Staffel "The Big Bang Theory". Nach zwölf Jahren wird ProSiebens bestes Pferd im Sitcom-Stall also bald zu Ende erzählt sein.



Für Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik) rückt dabei der Traum vom Nobelpreis in greifbare Nähe. Die Sache hat aber einen Haken.