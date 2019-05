"Big Bang Theory"-Finale nach 12 Jahren: "Das war es, Leute"

Nach zw├Âlf Jahren und 279 Episoden hat sich in den USA die Sitcom "The Big Bang Theory" mit einer emotionalen Folge vom Bildschirm verabschiedet.



Im einst├╝ndigen Finale, das am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, gab es f├╝r mehrere Charaktere Grund zum Feiern. Au├čerdem war US-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (42, "Buffy") in einem Gastauftritt zu sehen.