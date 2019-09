"Big Bang Theory"-Stars Bialik und Parsons drehen neue Serie

"Shamy" bleiben zusammen: Nach ihrer Zeit bei "Big Bang Theory" wechseln Mayim Bialik und Jim Parsons gemeinsam in die Produktion und werden nun für FOX die Comedy "Carla" drehen.



Zwölf Staffeln langen spielten sie zusammen bei "Big Bang Theory" – jetzt arbeiten sie erneut zusammen an einer Comedy-Serie für Fox, die ein anderes Licht auf das Leben einer Frau abseits der "normalen" Gesellschaft werfen soll.