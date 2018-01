"Big Bang Theory" vor dem Ende - "Young Sheldon" startet

Wird nach zwölf Staffeln Schluss sein mit "The Big Bang Theory"? Hauptdarsteller John Galecki hat dies bei einem Pressetermin angedeutet. Derweil startet morgen die elfte Staffel auf ProSieben und auch der Serienableger "Young Sheldon" feiert Premiere - er wurde bereits um eine zweite Laufzeit verlängert.



Anscheinend können sich die Darsteller von "The Big Bang Theory" mit der Idee anfreunden, dass die zwölfte Staffel der Sitcom die letzte sein wird. Serien-Haupdarsteller John Galecki, der die Figur des Lennart Hofstetter verkörpert, hat bei einem Pressetermin der Television Critics Association preisgegeben, dass von Seiten der Schauspieler um Kaley Cuoco (Penny) und Jim Parsons (Sheldon Cooper) es befürwortet würde, wenn nach dem bisherigen Vertrag mit dem Sender CBS mit der Serie Schluss sei. Dieser beinhaltet noch eine zwölfte Staffel.