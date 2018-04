Big Brother Award: Microsoft und Amazon gewinnen Negativ-Preis

Diesen Preis will Niemand haben: der Big Brother Award. Eine Jury hat die größten Datensünder mit der Negativ-Auszeichnung versehen. Die Preisträger zeigen sich nicht einverstanden und kritisieren den Preisverleiher.



Der Verein Digitalcourage hat wieder einmal, gemeinsam mit weiteren Organisationen, den Big Brother Award verliehen. Dieser Preis soll seit über 15 Einrichtungen aufzeigen, die zu locker mit den Daten ihrer Nutzer umgehen.