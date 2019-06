"Big Little Lies" ab nächster Woche wieder bei Sky

Sky Atlantic HD strahlt ab nächster Woche die zweite Staffel "Big Little Lies" aus. Neu bei der Serie mit Reese Witherspoon und Nicole Kidman an Bord: Hollywood-Ikone Meryl Streep.



Die hochkarätig besetzte HBO-Serie "Big Little Lies" ist mit sieben neuen Episoden zurück bei Sky. Parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni ist die erste Folge der zweiten Staffel wahlweise im Original oder auf Deutsch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar sowie ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen.