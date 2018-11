Bilanz nach einem Jahr: Gut 21 Millionen Abrufe in ARD Audiothek

Die ARD Audiothek ist vor einem Jahr gestartet. Die App ist bereits mehr als eine halbe Million Mal installiert worden. Die Macher wollen aber noch mehr - in vieler Hinsicht.



Die App für die ARD Audiothek ist inzwischen mehr als 500 000 Mal installiert worden. "Damit wurde unser selbstgestecktes Ziel im ersten Jahr weit übertroffen", sagte Gerold Hug, Programmdirektor Kultur beim Südwestrundfunk (SWR), der neben Radio Bremen und dem Bayerischen Rundfunk maßgeblich an der Entwicklung der App für Radiofans beteiligt war.