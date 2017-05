Bilanzdrama: Toshiba vor Rekordverlust

Im Kampf um die Existenz scheinen die Karten für Toshiba schlecht gemischt. Der japanische Technologiekonzern erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordverlust. Auch der Verkauf der lukrativen Speicherchipsparte gestaltet sich schwierig.



Das Bilanzdrama bei dem ums Überleben kämpfenden japanischen Technologiekonzern Toshiba geht weiter. Der Konzern rechnet nach Angaben vom Montag für das bereits am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr nun mit einem Rekordverlust von 950 Milliarden Yen (7,7 Mrd Euro). Doch das könnte sich jedoch noch ändern. Eigentlich wollte Toshiba Mitte Mai die Jahresbilanz vorlegen, aber die Wirtschaftsprüfer haben noch nicht ihre Zustimmung gegeben.