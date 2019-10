Bild-TV: Großangriff auf ARD und ZDF mit 5G-Fernsehen?

"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt konkretisiert die Pläne, die der Springer-Verlag mit dem Angebot Bild-TV hat. Es wird nicht weniger als ein Frontalangriff auf ARD und ZDF.



In einem Interview mit dem "Spiegel" hat Reichelt erste Einblicke gegeben, was ihm und seinem Medienhaus mit Bild-TV vorschwebt. Er kritisierte darin auch das "teilweise sterile und weichgespülte" Programm der Öffentlich-Rechtlichen und verspricht, dass Bild-TV in eine andere Kerbe schlagen wird.