Bill Cosby stellt Antrag auf Freilassung gegen Kaution

Der wegen sexueller Nötigung verurteilte Ex-Schauspieler und -Comedian Bill Cosby (81) kämpft darum, gegen Kaution freizukommen.



Am Mittwoch stellten seine Anwälte einen entsprechenden Antrag. Ihrer Meinung nach verzögert Richter Steven T. O'Neill Cosbys mögliches Berufungsverfahren unnötig, weil er zu lange für seine Begründung der ersten Entscheidung brauche.



"Eine Kaution ist angebracht, angesichts von Herrn Cosbys fortgeschrittenem Alter und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass seine Verurteilung einem Berufungsverfahren nicht standhalten dürfte", argumentieren die Anwälte in dem auf Cosbys Facebook-Seite veröffentlichten Antrag.