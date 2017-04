Billiger telefonieren: EU schafft Roaminggebühren ab

Es war ein weiter Weg, doch am Dienstag fand die beinahe endlose Geschichte um die Abschaffung der Roaminggebühren durch die EU ein Ende. Bereits ab Sommer wird mobil telefonieren in Europa billiger, schnellere Netze sollen demnächst folgen.



Mobilfunk-Kunden sollen für die Handynutzung bei Reisen in andere EU-Länder vom 15. Juni an keine zusätzlichen Gebühren mehr zahlen. Die 28 EU-Staaten beschlossen am Dienstag in Brüssel eine entsprechende Verordnung zum mobilen Telefonieren, Verschicken von SMS und Surfen im Netz. Mit dem Beschluss sei "die letzte Voraussetzung für die Abschaffung der Mobilfunk-Roaminggebühren erfüllt", teilte der Ministerrat mit.