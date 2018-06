Binge Watching im Sommer: Neue Serien und Filme bei Netflix

Der Videostreaming-Dienst Netflix bietet in diesem Monat wieder ein paar neue Serien, Filme und Fortsetzungen. Ob "Sense8", "The Hollow" oder "The Story of Funko" - wir haben einige der Highlights zusammengefasst.





November 13: Angriff auf Paris

Das Finale von Sense8

Making Fun: The Story of Funko

Eine Dokuserie, die bewegt und aufwühlt - das ist Netflix mit "November 13" gelungen. In der dreiteiligen Dokumentation geht es um die terroristischen Anschläge vom 13. November 2015 in Paris. Jede Folge ist 45 Minuten lang und beleuchtet, was an den verschiedenen Tatorten wie dem Bataclan in Paris geschehen ist - in Form von Minutenprotokollen, Handyaufnahmen und etwas freier gedrehten Teilen. Damit ist die Dokumentation sicherlich nichts für einen seichten Fernsehabend, aber dennoch absolut sehenswert.Bereits letztes Jahr kündigte Netflix die letzte Episode der Eigenproduktion in Spielfilmlänge an, und nun ist es endlich soweit: Seit dem 8. Juni können Fans das langersehnte Serienfinale genießen. Nachdem eigentlich schon 2017 nach zwei Staffeln Schluss sein sollte, soll das jetzige Serienfinale den Fans einen runderen Abschluss bieten. In der Serie selbst geht es um acht verschiedene Charaktere, die nach einem tragischen Tod sowohl mental als auch emotional verbunden sind. Als Zuschauer bekommt man Einblicke in die düstersten Geheimnisse der jeweiligen Charaktere und fiebert bei der Suche nach der Wahrheit mit. Nun geht die transzendente Weltreise mit einem tollen Finale zu Ende - perfekt für einen unterhaltsamen Abend bei schlechtem Wetter.Klein, kultig und mit überdimensionalem Kopf - das sind die beliebten Funko-Pop-Figuren, die vor allem bei Film-, Serien-, Musik- und Videospielfans schwer angesagt sind. In Fan-Shops wie EMP findet man zahlreiche der großen und kleinen Helden, von denen einige mittlerweile sogar Sammlerwert besitzen. Den wachsenden Hype um die kleinen Vinylfiguren hat auch Netflix erkannt und einen Dokumentarfilm zum Making-of der kultigen Kopffüßler gedreht. Fans können in einer anderthalbstündigen Doku den Werdegang der kleinen Figuren verfolgen - inspirierend und gut für all diejenigen, die keine Lust auf eine weitere Zeit in Anspruch nehmende Serie haben.

Twin Peaks - Der Film

Marlon - Alles von, mit und über Marlon Wayans

Es darf wieder losgerätselt werden, denn der Mysteryfilm Twin Peaks ist ab dem 30. Juni wieder da! Der Kultfilm kam im Jahr 1992 heraus und erzählt die Vorgeschichte der gleichnamigen Serie, die derzeit bei Amazon oder Sky zu sehen ist. Als Zuschauer verfolgt man die Geschichte der siebzehnjährigen Laura Palmer, die von einer bösen Macht besessen zu sein scheint und in eine Welt voller Drogen, Sex und Prostitution gerät. Damit sind Abende voller Spannung und Gänsehaut vorprogrammiert.Man nehme eine große Portion Humor, etwas Herzschmerz und viel Liebe - und fertig ist die perfekte Familiencomedy. Seit dem 14. Juni finden Zuschauer im Portfolio von Netflix auch die humorvolle Serie "Marlon", die auf dem Leben des Schauspielers Marlon Wayans beruht. In der Serie geht es vor allem um Familie und Vaterschaft, da sich Marlon trotz der Trennung von seiner Frau um die Erziehung seiner Kinder kümmern möchte - chaotisch, zügellos und herrlich witzig. Eine unterhaltsame Serie für laue Sommerabende.