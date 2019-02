"Bird Box" beliebtester Streamingfilm im Januar

"Bird Box", der Netflix-Horrorfilm um den aufgrund einer gefährlichen Internet-Challenge ein ungeahnter Hype entstand, ist im Januar der meistgestreamte Film gewesen. Die Konkurrenz kam da nicht annähernd mit.



Der Horrorfilm "Bird Box" auf Netflix war im Januar mit 10,9 Millionen Abrufen mit Abstand der erfolgreichste Film eines Streamingdienstes. Das geht aus dem aktuellen Video-on-Demand-Ratings (VoD) von Goldmedia hervor.