Birgit Schrowange feiert am Montag 25 Jahre "Extra"

"Extra - Das RTL-Magazin" wird 25 Jahre: Gemeinsam mit ihrer Sendung ist auch die Moderatorin etwas in die Jahre gekommen. Das kümmert Birgit Schrowange aber überhaupt nicht.



Die Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange zeigt sich in Sachen Älterwerden gelassen. "Ich bin schon grau, habe nicht die schlankste Figur und bin 61", sagte Schrowange der "Bild"-Zeitung. "Ich mache diesen ganzen Schönheitswahn nicht mit. Vermutlich ist es das: Ich bin einfach ich."